Палата представителей США проведет голосование по резолюции о расследовании в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в Конгрессе.

Открытым на этом фоне остается один вопрос — завершится ли дело «свержением» престарелого правителя. Об этом нам рассказал политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов.

«Мы должны понимать, что Байден как представитель демократов на своем посту на сегодняшний день не просто плохо справляется, а достаточно ужасно, потому что даже сторонники демократов уже выступают против действующего главы. Это связано в первую очередь с тем, что возникает очень много проблем: отсутствие успеха у Украины, хотя говорилось о том, что США обеспечат Киеву победу своей военной помощью, а также поддержка Израиля, потерпевшего крах в информационной войне с Палестиной», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В США, добавил он, нарастает внутриполитический кризис, а те проблемы, которые волнуют народ, получают несвоевременную реакцию власти. В совокупности все эти негативные моменты и выливаются в недовольство, которое может стать причиной для импичмента Байдена.

«Но вопрос — будет ли в итоге объявлен этот импичмент. Я скорее сомневаюсь. Конечно, будут скандалы вокруг всей этой ситуации: одни будут требовать запуска процедуры, другие — защищать Байдена. Но этого не произойдет, так как такие события будут говорить о том, что избранный большинством президент не справился со своими обязанностями, что страна неправильно выбрала свою политику, зря ввязалась в конфликты и тратила деньги. Все это отразится на репутации США», — заключил эксперт.

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