«Он вел себя как бешеная макака». Дипломаты шокированы поведением Зеленского в Мюнхене

Как считает Дубинский, украинский лидер метался на всех участников мероприятия, стараясь шокировать публику. Политик отметил, что это возвращение к прежней манере поведения: «Вернулся к тому с чего начинал». Однако он добавил, что сейчас такие номера уже не работают, напомнив, что «доэпатировался он уже в 2021-м году».

Наблюдая за происходящим, Дубинский обратил внимание и на реакцию западных партнеров. По его мнению, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио были похожи на «родителей бесноватого ребенка», которые делают хорошую мину при плохой игре. В итоге, как резюмировал депутат, «вокруг все понимают, что они с ним тупо не могут справиться».

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Мюнхена Зеленского встретил только посол Украины с коллегами.