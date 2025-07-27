В ходе интервью, которое главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян дала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», она отметила, что, по её мнению, решения президента России Владимира Путина всегда оказываются верными. Даже если на первый взгляд кажется, что нужно поступить иначе.

Как отметила журналистка, лидер Российской Федерации обладает уникальным даром — способностью принимать правильные решения, которые становятся очевидными лишь спустя время, быть может даже годы.

Маргарита Симоньян рассказала, как в 19 лет она впервые попала на съёмки с президентом, в пул Владимира Путина. По ее признанию, за все эти годы были моменты, когда она думала, что можно было поступить иначе, или задавалась вопросом: «Для чего было принято президентом такое решение?».

«Каждый раз за 26 лет потом выяснялось, что так было надо. И что я была не права, а президент (России Владимир Путин — ред.) был прав. Есть, наверное, такие люди, у которых просто талант быть правым. Есть люди с уникальным слухом, есть с уникальным зрением, есть с чем-то таким ещё уникальным... А есть талант — быть правым», — сказала Симоньян.

Ранее Симоньян предупредила Армению о последствиях власти Пашиняна.