Симоньян предупредила Армению о последствиях власти Пашиняна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила , что Армения может лишиться государственности, если Никол Пашинян продолжит руководить страной.

По словам главреда RT, за две тысячи лет угроза существованию армянской идентичности исходит не от внешних врагов, а от собственного лидера. Симоньян подчеркнула, что Армянская апостольская церковь пережила множество потрясений, но нынешняя ситуация беспрецедентна.

«И если армянский народ, люди, которые остались в Армении, которые живут в Армении, его не снесут, а это единственный способ им сохраниться... с армянской государственностью, с государством Армения людям, которые живут в Армении, придется распрощаться», — подчеркнула Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1».

Критику поддержали и другие эксперты. Российский писатель Святослав Моисеенко считает, что Пашинян стремится к диктаторским полномочиям. Глава Союза армян России Ара Абрамян прямо призвал премьера уйти в отставку и не участвовать в выборах.

Ранее сообщалось, что арестованный бизнесмен Карапетян устроил «разбор полетов» Пашиняну и раскритиковал его политику.