Симоньян предупредила Армению о последствиях власти Пашиняна
Симоньян: Армения распрощается с государственностью при Пашиняне
Фото: [Церемония вручения премии «Журналист года»/Медиасток.рф]
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Армения может лишиться государственности, если Никол Пашинян продолжит руководить страной.
По словам главреда RT, за две тысячи лет угроза существованию армянской идентичности исходит не от внешних врагов, а от собственного лидера. Симоньян подчеркнула, что Армянская апостольская церковь пережила множество потрясений, но нынешняя ситуация беспрецедентна.
«И если армянский народ, люди, которые остались в Армении, которые живут в Армении, его не снесут, а это единственный способ им сохраниться... с армянской государственностью, с государством Армения людям, которые живут в Армении, придется распрощаться», — подчеркнула Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1».
Критику поддержали и другие эксперты. Российский писатель Святослав Моисеенко считает, что Пашинян стремится к диктаторским полномочиям. Глава Союза армян России Ара Абрамян прямо призвал премьера уйти в отставку и не участвовать в выборах.
Ранее сообщалось, что арестованный бизнесмен Карапетян устроил «разбор полетов» Пашиняну и раскритиковал его политику.