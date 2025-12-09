«Она напоминает мне гнилое яблоко!». Что известно о ссоре Трамп с его бывшей союзницей?

Президент США Дональд Трамп в понедельник резко осудил конгрессвумена от Джорджии Марджори Тейлор Грин, которая ранее была одним из его самых ярых приверженцев.

В своём посте в социальной сети Truth Social он прямо назвал её «предательницей», проведя нелицеприятную параллель с испорченным фруктом.

Причиной столь жёсткой оценки стал ряд публичных разногласий, возникших между политиками за последние месяцы. Несмотря на прошлую безоговорочную поддержку Трампа, Грин позволила себе критику в адрес бывшего президента по нескольким ключевым вопросам, включая внешнеполитические инициативы, подходы в сфере здравоохранения, а также его позицию относительно рассекречивания документов по нашумевшему делу финансиста Джеффри Эпштейна.

«Единственная причина, по которой Марджори... испортилась, - это то, что её бросил президент США (и это, конечно, не первый раз, когда её бросают!). Слишком много работы, мало времени, да и её идеи теперь действительно плохие - она немного напоминает мне гнилое яблоко!», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома также заявил, что новая позиция конгрессвумен противоречит принципам движения «Америка прежде всего» и идеологии MAGA, охарактеризовав её высказывания как позицию «очень глупого человека». Это публичное столкновение знаменует серьёзный раскол в лагере соратников Трампа, демонстрируя, что даже наиболее лояльные союзники могут попасть под огонь его критики при изменении политического курса.

Ранее сообщалось о том, что причины конфликта Таиланда и Камбоджи не устранены.