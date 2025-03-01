Onet: Прибалтика испытала шок от скандала во время встречи Зеленского и Трампа

По словам высокопоставленного представителя польского правительства, прибалтийские государства испытывают шок в связи с вероятной разрядкой в отношениях Вашингтона и Москвы вследствие скандала между украинскими и американским лидерами в ходе вчерашней встречи в Вашингтоне. Об этом сообщает портал Onet.

Он отметил, что Вильнюс, Рига и Таллин боятся возвращения статус-кво между Россией и государствами-членами Североатлантического альянса о невступлении прибалтийских стран НАТО. Это связано с тем, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года де-факто является согласием Москвы на такое расширение альянса, однако на особых условиях. Двадцать один год назад году указанные государства присоединились к Североатлантическому договору.

Ранее сообщалось, что Европа хочет показать зубы США за Зеленского.