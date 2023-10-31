Onet: Запад изначально не был заинтересован в победе Украины

Западные политики с самого начала украинского конфликта не были уверены в победе Киева, пишет Onet.

Косвенно об этом свидетельствуют разногласия среди американских элит. Украина так и не получила новейшие системы вооружения.

«Это заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне», – отмечается в публикации.

Вариант безоговорочного поражения России невозможен из-за слишком большого веса этой страны, он противоречил бы основам мировой политики, заключает автор статьи.