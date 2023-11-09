«Они никому не нужны, они изгои»: политолог объяснил, почему Украину не ждут в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал указ о подготовке переговоров о вступлении страны в ЕС. Текст указа опубликован на сайте главы государства. Так, кабмину Украины дано указание обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе страны в рамках пакета расширения 2023.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, почему у Украины нет никаких шансов стать страной — членом Евросоюза. По его словам, против вступления Незалежной в ЕС активно выступает Польша и Венгрия.

«Власти Украины и сами понимают, что в ЕС им дороги нет, но делают отчаянные попытки все же пробиться в «голубой радужный союз». Шансы киевского режима попасть в ЕС нулевые, они никому не нужны, они — изгои», — заявил Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог отметил, что Польша, выступающая против вступления Украины в ЕС, наращивает свой военный потенциал с целью военного вторжения в Западную Украину и захвата тех территорий. Поэтому вступление Незалежной в ЕС Варшаве совершенно невыгодно.

«Отношения двух стран за последнее время заметно ухудшились. Более того, сейчас ни одна страна ЕС не собирается тащить на себе нищую коррумпированную страну, которая еще полгода-год и перестанет существовать. Страну, где коррупция уже стала государственной моралью», — подчеркнул Разгуляев.

По его мнению, украинцев, которые выступают против вступления страны в ЕС, уже большинство. И больше их, конечно, на востоке Украины.

«Евросоюз — это полностью гниющее общество со всеми сбитыми моральными и нравственными ориентирами, общество разврата и безбожия. И думающие украинцы это прекрасно понимают», — заключил собеседник издания.

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