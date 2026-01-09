«Они оба хотят мира». Трамп о Путине и Зеленском после скандальных откровений о срывах переговоров
Трамп: Путин и Зеленский заинтересованы в мире
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о возможностях урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Как сообщает издание The New York Times, он выразил мнение, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский в настоящее время заинтересованы в достижении договорённостей, однако окончательные выводы делать преждевременно.
«Были случаи, когда я полностью договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение, что меня шокировало. Потом у меня были случаи, когда все было наоборот», — указал он.
По оценке главы США, динамика переговоров ранее была непоследовательной, и стороны попеременно занимали позицию, препятствующую заключению сделки. Тем не менее, Трамп полагает, что текущая ситуация отличается, и оба лидера теперь демонстрируют готовность к поиску мирного решения.
Ранее сообщалось о том, что Лукашенко поблагодарил Трампа за открытое признание мотивов удара по Венесуэле.