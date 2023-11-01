«Они помогают Палестине»: выяснилось, принимают ли бойцы ЧВК «Вагнер» участие в конфликте на Ближнем Востоке

ЧВК «Вагнер», известная уже во всем мире, принимала участие во многих конфликтах за пределами России: в Сирии, Судане, Африке, Мали, Ливии и других странах. Теперь же внимание общественности приковано к конфликту на Ближнем Востоке, и многих интересует вопрос — подключатся ли к нему «музыканты».

Военный эксперт и журналист Виктор Баранец рассказал нашему корреспонденту, могут ли сейчас бойцы частной компании недавно погибшего Пригожина участвовать в израильско-палестинской войне.

«ЧВК «Вагнер» сейчас превратилась в несколько отрядов: кто-то перешел под крыло Минобороны, кто-то уехал в Белоруссию, кто-то временно вернулся к семьям, а кто-то продолжает работать в Африке. Не исключаю, что есть и те, кто решил принять участие в конфликте на Ближнем Востоке. Если таковые имеются, они помогают Палестине», — уверен собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что Россия официально не занимала сторону Израиля или Палестины в данном конфликте, а лишь призывала государства к прекращению огня, бойцы «Вагнера» могут поддерживать сектор Газа. Эксперт считает, что такой шаг не обсуждался с руководством РФ.

«Я хорошо знаю ум и настроение «вагнеровцев» — их интересы не идут вразрез с интересами России, но подобное решение с большой долей вероятности бойцы примут самостоятельно. Без какого-либо обсуждения. Они действуют в соответствии со своими взглядами и совестью, самостоятельно выбирают свой путь», — подчеркнул Баранец.

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