Организация Объединенных Наций (ООН) обратила внимание на обстрел рынка в Донецке и гибель мирных жителей. Организация опубликовала отчет, в котором Управление верховного комиссара по правам человека сообщает о возросшем в январе числе погибших гражданских.

21 января ВСУ обстреляли Кировский район столицы ДНР артиллерией. Под удар попал рынок в микрорайоне Текстильщик. В это время на нем находились люди.

По информации главы ДНР Дениса Пушилина, число погибших при ударе по рынку составляет 27 человек. 25 мирных граждан пострадали.

В отчете ООН говорится, что с 24 февраля 2022 года на территории России были убиты 2283 гражданских. Пострадали — 3375 мирных жителей. По данным ведомства, в январе 2024 года число жертв среди гражданского населения увеличилось на 37% по сравнению с ноябрем.

Всего, по информации ООН, с 24 февраля 2022 года конфликт на Украине унес жизни более 10 тысяч мирных граждан. Более 19 тысяч человек получили ранения и различные травмы.

Управление верховного комиссара по правам человека при этом не уточняет, откуда располагает такими данными, а также не сообщает о том, кто несет ответственность за эти жертвы.

Обстрелы мирного населения ДНР и ЛНР начались в 2014 году после того, как на Украине произошел военный переворот со свержением власти.

В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой являются демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии эти территории, а также Херсонская и Запорожская области, перешли в состав РФ по результатам референдумов.

Ранее мы сообщали, что чешский аналитик Ян Людвиг видит печальный конец для Украины в случае, если президент Украины Владимир Зеленский отправит в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.