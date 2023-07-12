ООН призвала привлечь к ответственности виновных в сожжении Корана

Советом по правам человека при этой международной организации была принята такая резолюция. Она прошла голосование даже несмотря на то, что против нее проголосовали Евросоюз и Соединенные Штаты.

Организация исламского сотрудничества сумела добиться, чтобы СПЧ провел срочную дискуссию по поводу недавних актов сожжения Корана. После обсуждения данного вопроса на голосование поставлено осуждение подобных актов. Также в документ внесен призыв привлечь к ответственности виновных в участии в таких акциях. Это необходимо сделать в рамках международных обязательств государств и соответствия законам.

Против такого решения выступили 12 стран. Среди них США, Великобритания, ФРГ, Чехия, Литва, Финляндия, Франция и другие. За проголосовали 28 государств.