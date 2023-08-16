ООН: санкции влияют на поставки продуктов питания в Нигер

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что санкции и закрытые границы негативно сказываются на поставке продуктов питания и медикаментов в Нигер. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В заявлении ВПП сообщается, что ограничения и закрытие границ существенно сказались на поставках, в связи с чем организация выражает свое беспокойство. В частности, обеспокоенность последствиями в виде потенциального роста цен, что сделает продукты еще более недоступными для жителей африканского государства.

Сообщается также, что за первую неделю месяца, сотрудники ВПП доставили жизненно важные продукты 140 тысячам жителей Нигера, и оказали помощь почти 80 тысячам детей, которые остались без пропитания.

По данным программы, как минимум 13% населения государства испытывают острую нехватку этих продуктов. Это около 3,3 миллиона человек, сообщили в ВПП.