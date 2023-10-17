ООН сочла военным преступлением израильский призыв к палестинцам покинуть Газу

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов назвали шокирующим призыв израильской армии к палестинцам о переселении из сектора Газа. Документ с заключением УКГВ был опубликован на портале ReliefWeb .

В организации сообщили, что призыв армии затронул почти миллион жителей в регионе. Там также напомнили о том, что принудительное переселение при отсутствии гарантий безопасности – это нарушение гуманитарного права и военное преступление. Более того, в УКГВ заявили, что проход на юг, заявленный Израилем, является опасным для жизни.

Недавно израильская армия заявила, что выделит сутки для эвакуации мирного населения из сектора Газа, а затем начнет свою наземную операцию. Вывезти население должны были из области к северу от Вади Газа.