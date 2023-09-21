ООН заявили о готовности поддержать мирные усилия по Карабаху

Помощник генсека ООН Мирослав Енча заявил о готовности организации поддерживать мирные усилия по Карабаху. Он сообщил, что организация в данный момент поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта. Соответствующее заявление он сделал во время Совета Безопасности ООН, его слова передает издание ТАСС .

Енча заявил, что секретариат организации продолжит держать контакт со всеми сторонами конфликта и выразил готовность ООН поддерживать мирные усилия по ситуации. Он также подчеркнул важность оказания гуманитарной помощи местным жителям.

Недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель сделал предупреждение Азербайджану на случай выселения армян Нагорного Карабаха. Боррель заявил, что Евросоюз готов предпринимать меры, если ситуация станет хуже.