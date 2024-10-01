Израиль атаковал дом командира ФАТХ в лагере палестинцев в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала дом командира военизированного крыла палестинского движения ФАТХ «Бригады мучеников аль-Аксы» Мунира аль-Макдаха на юге Ливана. Об этом сообщили два издания — Reuters и Al Hadath.

Аль-Макдах жил в Айн-эль-Хильве. Это место является крупным лагерем на территории Ливана, в котором живут палестинские беженцы. Он находится рядом с городом Сайда. Всего в стране организовано 12 лагерей.

По данным Al Hadath, в результате израильского удара как минимум пять человек погибли, в том числе сын командира ФАТХ. Сама генерал-майор, по информации издания, получил ранения.

В то же время агентство Reuters уточняет, что судьба командира неизвестна.

Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) является одним из ключевых подразделений Организации освобождения Палестины (ООП). Им руководит президент Палестины Махмуд Аббас.

Под контролем ФАТХ находятся территории Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Контроль над сектором Газа принадлежит другому палестинскому движению — ХАМАС.

В ночь на 1 октября армия Израиля начала наступательную наземную операцию в Ливане. Ряд СМИ сообщили, что израильские военные прорвались через пункты пропуска Ливана. Отмечалось, что ливанская армия не проявила сопротивления.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, чем может обернуться военная интервенция Израиля в Ливан.