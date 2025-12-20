«Опасный комплимент». Дональд Трамп заявил, что похвала женщинам грозит крахом политической карьеры

По его мнению, в современном политическом поле даже невинный, на первый взгляд, жест может стать фатальным.

«Если сказать женщине, что она красивая, это закончит политическую карьеру, — констатировал он, обращаясь к сторонникам в Северной Каролине. — Но мне все равно».

Эту декларацию политик немедленно подкрепил действием, адресовав одобрительные слова одной из присутствовавших в зале. Таким образом, Трамп не только обозначил существующие, по его мнению, строгие границы, но и демонстративно их переступил, подчеркнув свою независимость от меняющихся социальных норм.

