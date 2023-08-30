ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ
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Организованная преступность действует на территории Украины и занимается поставками наркотиков на фронт для украинских ВС. Соответствующее заявление сделал генпрокурор Украины Андрей Костин в своих социальных сетях.
Он заявил, что нужно усилить противодействие ОПГ и распространению наркотиков в стране.
Костин отметил, что преступники создали цепочки для поставок наркотических средств на фронт для бойцов ВСУ. Он заявил, что украинские органы противодействуют этому и считают это направление приоритетным. Генпрокурор заявил о необходимости искоренить подобную деятельность на государственном уровне.
Он такэе отметил, что рост преступной активности всегда наблюдается в странах, прошедших через военный конфликт.