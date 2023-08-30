ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ

Организованная преступность действует на территории Украины и занимается поставками наркотиков на фронт для украинских ВС. Соответствующее заявление сделал генпрокурор Украины Андрей Костин в своих социальных сетях .

Он заявил, что нужно усилить противодействие ОПГ и распространению наркотиков в стране.

Костин отметил, что преступники создали цепочки для поставок наркотических средств на фронт для бойцов ВСУ. Он заявил, что украинские органы противодействуют этому и считают это направление приоритетным. Генпрокурор заявил о необходимости искоренить подобную деятельность на государственном уровне.

Он такэе отметил, что рост преступной активности всегда наблюдается в странах, прошедших через военный конфликт.