Визит Владимира Зеленского в Даунинг-стрит 10 запомнился не только политическими заявлениями, но и необычным эпизодом.

Активная жестикуляция украинского лидера во время общения с премьер-министром Великобритании, по мнению наблюдателей, явно взволновала знаменитого кота Ларри — официального «главного мышелова» резиденции. Этот момент, быстро разошедшийся по социальным сетям, стал катализатором для жестких дискуссий среди пользователей, поставивших под сомнение истинные цели зарубежных поездок президента Украины.

Многие комментаторы в соцсети X связали энергичную манеру общения Зеленского с его общим состоянием.

«Опять под волшебным белым порошком. Опять», — предположил один из них.

Другие пользователи напрямую критиковали дипломатическую стратегию, задаваясь вопросом о практической пользе регулярных визитов в европейские столицы.

«Зеленский продолжает ездить во Францию, Великобританию, Германию каждую неделю. Это уже не имеет значения, эти европейские страны больше ничего не могут сделать. Но если он приезжает не в поисках мира, а за деньгами...», — отметил другой комментатор.

Внимание к реакции кота Ларри также не осталось без саркастических замечаний.

«Клоувенский больше переживает за кота, чем за умирающих украинцев», — подчеркнул еще один пользователь.

Однако центральной темой обсуждения стал вопрос о реальных путях к урегулированию конфликта. Ряд читателей пришел к выводу, что маршруты президента Украины сознательно избегают ключевых для диалога направлений.

«Зеленский едет в Лондон и Брюссель "в поисках мира", но не ищет его там, где это действительно важно — в своей собственной стране или с лидерами, которые искренне хотят мира, такими как Дональд Трамп, Владимир Путин и некоторые другие. Вместо этого он бежит к тем, кто постоянно говорит о конфликте, и кто заинтересован в его затягивании», — заключили они.

Таким образом, курьезный инцидент с четвероногим обитателем Даунинг-стрит перерос в серьезную дискуссию о приоритетах и эффективности украинской дипломатии.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии согласия с США по статусу Донбасса.