Оппозиционер Туск рассказал о плане Качиньского по выходу Польши из Евросоюза

Бывший премьер-министр Польши, экс-председатель Европейского совета, а также лидер польской оппозиции Дональд Туск рассказал о плане Ярослава Качиньского по выходу страны из Европейского союза.

Об этом со ссылкой на слова Туска, которые он произнес на встрече с избирателями 5 октября, сообщило агентство РИА Новости.

Качиньский является председателем правящей консервативной партии Польши «Право и справедливость» (PiS). Он также был премьер-министром Польши с 2006 по 2007 года.

«У меня есть все больше сигналов – и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе – и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS – это выход Польши из Европейского союза», – сказал Туск.

Политик добавил, что процесс выхода Польши из Евросоюза может стать хуже, чем в случае с Великобританией. Как отметил Туск, порядка 80% граждан стран довольны членство в Союзе, поскольку оно дает финансы и открытые границы.

Польша стала членом ЕС в 2004 году, а в декабре 2007 года – вошла в Шенгенскую зону. Также страна с 1999 года является членом НАТО. Всего в Союз входит 27 государств с общим населением более 447 человек. В феврале 2022 года заявку на вступление в ЕС подала Украина. Также кандидатами на членство в Евросоюз являются Албания, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина.

Ранее Туск заявил, что Польша может потерять членство в ЕС, если в стране не сменится власть на ближайших выборах. 15 октября в государстве начнутся парламентские выборы, на которых будут избраны 560 членов Национального собрания республики, 460 депутатов Сейма X созыва и 100 членов Сената XI созыва. Туск и Качиньский являются кандидатами.