Оппозиционная партия «Шор» опротестовала продление режима ЧП в Молдавии

Партия «Шор», представляющая оппозиционное большинство в Молдавии, опротестовала в Конституционном суде (КС) республики срок действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом говорится на сайте оппозиционного движения.

«Депутаты из команды Илана Шора обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность постановления парламента о продлении чрезвычайного положения и распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), запрещающего ряду граждан Республики Молдова баллотироваться на местных, всеобщих и президентских выборах», – говорится в сообщении.

21 сентября парламент республики продлил режим ЧП с 2 октября на 60 дней. За это проголосовало большинство правящей «Европейской социал-демократической партии». Власти объяснили такое решение из-за рисков в связи с ситуацией, происходящей на Украине. Режим ЧП действует в Молдавии с 24 февраля 2022 года.

В «Шор» подчеркнули, что режим ЧП дает возможность Комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) принимать решения, которые противоречат конституции республики, а также нарушают права граждан. Как отметили в оппозиционном движении, причины не имеют ничего общего с введением ограничений.

Партия «Шор» была основана политиком Валерием Клименко в 1998 году. Ее лидером является Илан Шор. Количество членов оппозиционного движения на июнь 2023 года составляло 73 254 человек.