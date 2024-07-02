Оппозиционный блогер из Казахстана Садыков погиб после покушения в Киеве

В Киеве умер оппозиционный блогер из Казахстана Айдос Садыков после совершенного на него покушения. Об этом сообщила его супруга Наталья в соцсетях.

Как ранее писало издание «Ак Жайык», активист 13 дней боролся за жизнь в реанимации. Он скончался в 03:00 часов по местному времени.

Покушение на Садыкова было совершено в украинской столице 18 июня. На блогера напали в Шевченковском районе Киева. В момент покушения активист находился в автомобиле вместе с супругой. Неизвестные начали стрелять по транспортному средству.

56-летний Садыков получил ранения, с которым был доставлен в реанимацию. Его жена не пострадала. Наталья считает, что нападение на ее мужа связано с оппозиционной деятельностью. На данный момент киевская прокуратора проводит досудебное расследование.

В связи с покушением на Садыкова Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело.

Садыков является автором оппозиционного казахстанского канала «Басе». В нем насчитывается 59 тысяч подписчиков. Блогер в течение нескольких последних лет критиковал действующие власти Казахстана, в том числе нелестно высказывался о бывшем президент республики Касыма-Жомарте Токаеве. Садыков также выступил с поддержкой протестов, которые прошли в Казахстане в начале 2022-го года.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что действующий президент США Джо Байден должен отказаться от намерений возглавить страну во второй раз.