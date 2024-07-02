Такер Карлсон спрогнозировал снятие Байдена с выборов

Американский журналист Такер Карлсон считает, что Джозеф Байден снимется с президентских выборов. Таким мнением он поделился в соцсетях.

Карлсон заявил, что слишком много членов Демократической партии США считали, что Байден является «сумасшедшим». Теперь, считает журналист, его должны убрать.

«С Байденом все. Готов делать ставки. ... Они (демократы — ред.) должны убрать его, и они это сделают. Единственный вопрос - когда. Если они умные, они сделают это незамедлительно», — написал Карлсон.

Он назвал мнение о том, что только Байден может принять решение уйти, абсурдным. Карлсон подчеркнул, что бывший президент США Доналд Трамп сейчас уже является не просто кандидатом в президенты от Республиканской партии, но и «наиболее вероятным президентом».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что демократы могут выдвинуть Байдена номинантом на президентский пост уже 21 июля.

27 июня между Байденом и Трампом прошли предвыборные дебаты. Сразу же после мероприятия мировые СМИ отметили, что выступление Байдена стало «гвоздем в политический гроб». Что касается Трампа, то его сторонники отметили однозначную победу в этой дискуссии.

Ранее Байден заявил об опасности решения суда о частичной неприкосновенности Трампа.