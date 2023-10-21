Определено условие для мира на Ближнем Востоке

По словам министра соцразвития Палестины Ахмеда Мадждалани, события вокруг сектора Газа показывают, что мир и стабильность здесь невозможны без создания независимого палестинского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что исторически Палестина должна занять территорию в границах 1967 года и иметь столицу на территории Восточного Иерусалима.

По мнению палестинского политика, ведущим политическим игрокам в регионе и на мировой арене следует провести конференцию по Ближнем Востоку под эгидой ООН.