Опрос: более половины американцев не довольны политикой Байдена по Украине

Газета Wall Street Journal провела опрос, который показал, что более половины американцев не одобряют политику президента Джо Байдена в отношении Украины.

52% опрошенных не согласны с тем, как Байден выстраивает диалог с киевским режимом.

Еще больше (57%) американцев не разделяют политику президента по отношению к Китаю.

Действующего главу государства также критикуют за внутренние проблемы – рост инфляции и отсутствие безопасности на границах страны.

73% респондентов считают, что Байден слишком стар для того, чтобы переизбранным на второй срок. В отношении Дональда Трампа, который младше Байдена всего на три года, такого мнения придерживаются 47% опрошенных.