Опрос: более трех четвертей американцев считают Байдена слишком старым для второго срока

Агентство Associated Press провело опрос, который показал, что большинство граждан США считают, что Джо Байден не сможет эффективно выполнять обязанности президента, если будет избран на второй срок.

Причина – возраст Байдена, которому в ноябре исполнится 81 год. Всего 77% опрошенных заявили о «старости» Байдена. Причем такого мнения придерживаются не только сторонники Республиканской партии (таковых 89%). Старым действующего президента считают и те, кто голосует за демократов (69%).

Когда участников опроса попросили назвать ассоциации, которые у них вызывает Байден, граждане, кроме слова «старый», упоминали прилагательные «медленный», «растерянный».

Любопытно, что о возрасте Дональда Трампа высказались лишь 1% респондентов.