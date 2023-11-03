Опрос: большинство израильтян в ярости от действий Нетаньяху

Несмотря на прилив патриотизма у израильтян, даже преданные сторонники премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ярости от его действий, пишет The Financial Times.

Издание ссылается на опрос, проведенный газетой «Маарив», который показал, что 80% израильтян хотят, чтобы Нетаньяху взял на себя ответственность за провалы разведки и системы безопасности.

Премьер-министр последовательно отказывается это делать, заявляя, что время задавать жесткие вопросы, в том числе и ему самому, придет после завершения войны.

Только 29% опрошенных назвали Нетаньяху предпочтительным премьер-министром, в то время как его политического оппонента Бенни Ганца уже бы выбрали 48%.