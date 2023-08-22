Опрос: правящей партии Польши пока не хватает голосов для парламентского большинства

По результатам последнего опроса общественного мнения, правящей партии Польши «Право и справедливость» за два месяца до выборов не хватает голосов, чтобы сформировать парламентское большинство. Об этом пишет Bloomberg.

На данный момент «Право и справедливость» все еще сохраняет лидерство (34,5% опрошенных), но основная оппозиционная «Гражданская платформа» добавила 3,1% и приближается к правящей партии (31,2%).

Если результаты опроса подтвердятся другими исследованиями, то можно предположить, что правящей партии будет трудно сформировать правительство большинства, чтобы править третий срок подряд. При нынешней поддержке она может рассчитывать на 196 законодателей в 460-местной нижней палате парламента.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. На них предстоит избрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.