Опрос: семь из десяти немцев негативно оценивают работу правительства

Опрос, проведенный социологическим институтом INSA по заказу Bild am Sonntag, показал, что 70% немцев недовольны работой коалиционного правительства.

Правительство ФРГ называют «светофорной коалицией», оно сформировано из представителей СДПГ, СвДП и «Зеленых».

Лишь 23% опрошенных заявили, что они удовлетворены работой кабмина. Социологи называют эту цифру самой низко за все время работы правительства.

Единственным министром, который получил более половины голосов поддержки (51%) стал глава военного ведомства Борис Писториус.

Министр экономики Роберт Хабек собрал больше всех отрицательных оценок (65%). Немцы ставят ему в вину введение закона об отоплении, который предполагает постепенный отказ от нефти и газа.