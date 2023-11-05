Опрос: Трамп опережает Байдена в пяти из шести «колеблющихся» штатах

Экс-президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена в пяти из шести так называемых «колеблющихся» штатах, свидетельствуют результаты опроса The New York Times.

Считается, что поддержка избирателей именно в этих штатах определяет итоги президентских выборов.

Трамп выигрывает у Байдена в Аризоне, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании с преимуществом от 3 до 10 процентных пунктов. Небольшое превосходство – на два пункта – у Байдена есть только в Висконсине.

Большинство опрошенных американцев доверяют Трампу в вопросах экономики, поддерживают его иммиграционную политику и разделяют отношение к ближневосточному конфликту.