Опрос в очередной раз показал недовольство американцев политикой Байдена

Большая часть граждан Соединенных Штатов не одобряют политику американского президента Джо Байдена в отношении ближневосточного конфликта. Об этом сообщили представители компании YouGov, передает местный телевизионный канал CBS News.

Сообщается, что действиями американского лидера недовольно более 60% граждан Штатов, в то время, как одобряют лишь 39%. Два месяца назад, когда ХАМАС атаковали южный регион Израиля, одобряющих было более 40%, а не одобряющих – 56%.

Как прокомментировали журналисты американского телеканала, такая перемена не сказывается на общем рейтинге одобрения американского лидера. Они объяснили это тем, что американцы не считают войну одной из главных проблем для США.

По большей части, американцы считают главнейшей проблемой Штатов инфляцию (27%). Для 20% респондентов главной проблемой является нелегальная иммиграция, а для 16% – «состояние демократии». Войной так сильно обеспокоены лишь 4% участников опроса.