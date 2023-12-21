Орбан: членство Украины в ЕС обойдется в €190 млрд и раздавит Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил, в что обойдется европейским странам возможный прием Украины в Евросоюз.

В интервью венгерскому телеканалу TV2 политик заявил, что только финансовые потери объединения составят минимум €150—190 млрд.По мнению Орбана это раздавит Евросоюз насмерть.

«Если Европейский союз действительно захочет включить в свой состав Украину, то ему придётся собрать дополнительно сумму от €150 до €190 млрд», — сказал он.

В продолжение темы Орбан уточнил, что, гипотетически вступив в ЕС, Украина потребует на восстановление экономики страны в объеме, который выделяется в настоящее время одновременно всем странам Центральной Европы, включая саму Венгрию.

«Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», — подчеркнул венгерский премьер.

Ранее сообщалось ,что руководители Европейского союза ищут способ повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который препятствует поддержке Украины.