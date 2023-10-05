Орбан: Евросоюз на наших глазах создает оруэлловский мир

«Брюссель на наших глазах создает оруэлловский мир. Они покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации через «Акт о свободе СМИ», – написал политик в соцсетях.

Орбан сравнил новый европейский закон о СМИ с практикой Коминформа и Имперской палаты культуры в нацистской Германии. Он призвал не допустить его принятия, чтобы не оказаться в мире романа Джорджа Оруэлла «1984».