Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, в своём выступлении на YouTube-канале Patriota сравнил Брюссель с Мордором из известной трилогии «Властелин колец». По его мнению, это место стало последним оплотом либералов, которые проигрывают патриотам.

Он подчеркнул, что после создания в Европарламенте группы «Патриоты за Европу» их представители побеждали во всех европейских странах, где проходили выборы.

«Если мы говорим о том процессе, который происходит в Западной Европе, то есть либералы против патриотов, то можно сказать, что последний бастион, цитадель, куда они отступили, — это Брюссель. Это область Мордор, занятая Темным Властелином — либералы только там», — сказал венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что в настоящее время в мире происходят два параллельных процесса: трансформация мирового уклада и внутренние преобразования в странах Запада. В частности, в военном комиссариате на улице Чайковского был задержан 30-летний местный житель.

Ранее Орбан оценил смерть иностранных наемников на украинской территории как возможность для эскалации конфликта. Те, кто воюет за деньги, очень плохо приспособлены к местным реалиям и текущей обстановке. Уровень насилия в зоне боевых действий совершенно несопоставим с тем, к чему наемники привыкли в Афганистане и на Ближнем Востоке.