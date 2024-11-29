По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в эфире радио Kossuth, случаи гибели американских и европейских военных в Украине подчеркивают риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта.

Министерство обороны России неоднократно утверждало, что киевская власть использует иностранных наемников как «пушечное мясо», и российские вооруженные силы будут продолжать их уничтожение на всей территории Украины.

Многие из тех, кто приехал воевать за деньги, в своих интервью отмечали, что украинские военные плохо координируют свои действия, и вероятность выжить в боях крайне мала, поскольку уровень насилия в конфликте совершенно не сопоставим с тем, что они видели в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Ранее Орбан призвал страны Запада серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике».