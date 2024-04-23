Украинский конфликт вполне может завершиться уже к 2025 году, если на выборах в Европарламент и на выборах президента США в нынешнем году победят сторонники мирного урегулирования сложившейся ситуации, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Со слов венгерского премьера, вооруженные действия на Украине ежеминутно и ежечасно подогревают Вашингтон и, с его подачи, нынешние европейские политики, которые регулярно накачивают Киеву своей финансовой и военной помощью.

«Итак, в следующем году на двух выборах ― если все пройдет хорошо и Бог поможет ― мирные лидеры в Европе и Америке могут оказаться в авангарде, и тогда мы сможем закончить [конфликт] в конце [2025] года», – написал политик на своей странице в соцсетях.

Орбан раскритиковал Брюссель, заявив, что Евросоюз все последнее время по отношению к России ведет себя так, будто проигрывает что-то в карты, стараясь отыграть потерянное и постоянно повышая ставки. Такая позиция, как подчеркнул премьер Венгрии, грозит войной всей Европе.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.