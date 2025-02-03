Орбан назвал Трампа торнадо, который все перевернул в Евросоюзе

Дональд Трамп подобен торнадо, которое переворачивает все устои. Это торнадо достигло Брюсселя, вынуждая ЕС проводить реформы своей политики. Об этом в запрещенной в РФ социальной сети заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Венгерский лидер считает, что в Еврокомиссии творится полное безумие. Ей необходимо менять свою политику в ряде сфер, к которым относится миграция, гендерное равенство и украинский конфликт. Этому может способствовать новый президент США Дональд Трамп.

«Торнадо Трампа достигло и Брюсселя и перевернуло все с ног на голову», — указал он.

Орбан добавил, что все перемены в Европе не произойдут сами по себе, им обязательно надо способствовать. Этому могут поспособствовать представители правых политических течений.

Ранее Орбан заявил, что Украина может превратиться для Евросоюза в Афганистан. По этой причине стоит предпринять шаги для заключения мира, иначе украинское государство окажется полностью уничтоженным.