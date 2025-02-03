В том случае, если не будут предприняты усилия по прекращению украинского конфликта дипломатическим путем, Украина может превратиться для ЕС в Афганистан. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова привела газета Neue Zürcher Zeitung.

Политик считает, что сейчас самое время проводить переговоры по Украине. В Европе считают, что такой шаг будет аморальным, но это ошибочное мнение.

«Это нужно делать во время войны! Иначе она будет продолжаться до полного уничтожения и Украина превратится в Афганистан Европейского союза», — указал он.

С точки зрения Орбана, Запад сразу сделал ошибку, когда дал украинскому правительству поверить то, что ЕС будет стоять на его стороне в любой ситуации. Уже ясно, что поражение Украины можно предотвратить только тотальной войной. По этой причине конфликт надо завершать с помощью переговоров. Байдену не удалось ослабить РФ, ему на смену пришел Трамп. Новый президент США способен помочь установить мир дипломатическими путями.

Ранее Орбан выставил Зеленскому три условия, при выполнении которых возможно продление санкций в отношении РФ. Это прекращение атак на «Турецкий поток», восстановление транзита российского газа в Центральную Европу и предоставления гарантий по транзиту нефти.