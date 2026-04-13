Новый курс Венгрии: политолог раскрыл, к чему приведет евроинтеграция без антироссийского радикализма

Венгерский премьер Виктор Орбан, правивший страной 16 лет, признал поражение на парламентских выборах. Его оппонент Петер Мадьяр, лидер победившей партии «Тиса», сообщил в соцсетях, что Орбан поздравил его по телефону. Политолог Юрий Светов в беседе с « Вечерней Москвой » объяснил, что это не просто смена власти, а результат столкновения двух глобальных сил — США, которые открыто поддерживали Орбана (Трамп даже прислал в Будапешт вице-президента Вэнса), и Евросоюза. На этот раз ЕС победил, повторив сценарий прошлогодних выборов в Румынии.

Новый лидер Петер Мадьяр, по словам эксперта, прагматик. Он не станет повторять личных конфликтов Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а наоборот — попытается наладить отношения с Брюсселем. Главная цель — разморозить 20 миллиардов евро из Фонда солидарности, которые ЕС заблокировал из-за претензий к судебной реформе в Венгрии. Так что курс Будапешта станет проевропейским — без показной конфронтации, но с прицелом на реальные деньги.

Эксперт добавил, что в плане Украины кардинальных перемен не стоит ждать. Мадьяр уже заявлял, что проукраинская власть Венгрии не нужна. Да и старые проблемы никуда не делись — речь о правах венгерского меньшинства на Закарпатье, где у многих есть гражданство Венгрии. Поэтому Киеву не стоит рассчитывать на безудержную поддержку со стороны Будапешта, позиция останется сдержанно-отстраненной.

Политолог уверен: ничего не изменится. Орбан, при всей его репутации пророссийского лидера, поддержал 19 пакетов антироссийских санкций — просто каждый раз торгуясь об уступках для Венгрии. А 20-й пакет он заблокировал не из любви к Москве, а чтобы вынудить Украину включить нефтепровод «Дружба». Мадьяр будет действовать так же прагматично. Таким образом, Венгрия разворачивается к Европе, но для России ничего принципиально не меняется.

Ранее политтехнолог Ведутов объяснил, как выборы в Венгрии отразятся на событиях в зоне СВО.