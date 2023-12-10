Орбан обсудил с Зеленским вступление Украины в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и украинский президент Владимир Зеленский обсудили членство Украины в Евросоюзе во время своей недавней встречи в аргентинской столице. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, его слова передает издание ТАСС .

Секретарь премьера сообщил о том, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз был затронут именно Орбаном. Тем не менее все, что он передал от венгерского премьера, это то, что государствами-членами союза регулярно ведутся обсуждения по данному вопросу.

Накануне стало известно о том, что сторонники Орбана организуют в американской столице закрытую встречу с партией Республиканцев. Сообщается, что они планируют добиться прекращения помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов. Известно также, что венгерский премьер выступает против вступления Украины в ЕС из-за коррумпированности ее правительства.