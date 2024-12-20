Орбан ответил на оскорбления Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на недавние оскорбления со стороны Владимира Зеленского, призвав к соблюдению «стратегического спокойствия», передает РИА Новости.

Венгерский премьер, комментируя слова Зеленского, назвал их провокацией и отметил, что поддаваться на них не стоит.

Орбан также подчеркнул, что его предложение о рождественском прекращении огня все еще актуально и находится в руках Зеленского.

Глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто, в свою очередь, обвинил Украину в ведении кампании против Венгрии. Он отметил, что такие провокации могут лишь усугубить ситуацию, и призвал к диалогу.

Зеленский, в свою очередь, ранее пытался «унизить» Орбана, отметив, что не намерен позволять Венгрии выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта.

Кроме того, Зеленский держал обиду на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину.

Венгерская сторона регулярно высказывается о необходимости урегулировать конфликт на Украине и выдвигает инициативу стать в этом вопросе посредником.

Венгрия высказывает критику в адрес некоторых стран Запада, в частности, США и ведущих европейских держав, из-за их подхода к конфликту.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан больше не хочет продлевать санкции против России.