Орбан: президент США может завершить конфликт на Украине всего двумя телефонными звонками

Американский лидер может прекратить боевые действия всего двумя звонками по телефону. Один из них будет сделан в Москву, другой в Киев. Так считает Виктор Орбан, венгерский премьер-министр. Его точку зрения привело издание Welt.

По мнению политика, у главы Соединенных Штатов есть уникальная возможность прекратить украинский конфликт.

«Президент США – единственный человек во Вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву», - указал он.

Орбан считает, что Байден не в состоянии сделать такой шаг. На него способен только Дональд Трамп, экс-президент Америки. Венгерский премьер подчеркнул, что стремится лишь к завершению конфликта, не беря в расчет цели его участников. Вдобавок он высказал мнение, что будь на месте канцлера ФРГ Ангела Меркель, то этот конфликт так и не начался бы.

Ранее Орбан сделал предупреждение, что США хотят создать в Европе три военных базы для координации усилий по поставке оружия на Украину. Они должны появиться в Словакии, Румынии и Польше. Он также пообещал, что Венгрия не будет принимать участие в данной акции.