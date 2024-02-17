Орбан раскритиковал руководство Евросоюза и заявил о необходимости «занять Брюссель»

Политика руководства Евросоюза страшно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе нужны перемены, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ежегодной речи, которую транслировало национальное телевидение.

Изменения не произойдут сами собой, считает политик, поэтому необходимо «занять Брюссель», чтобы «среди брюссельских оказалось несколько европейских».

Также венгерский премьер вновь затронул тему помощи Украине со стороны Евросоюза. Недавно Венгрия все-таки согласилась на выделение Киеву 50 млрд евро на четыре года при условии контроля за расходованием средств.

«Соединенные Штаты все с меньшим энтузиазмом платят Украине, и все большая часть бремени приходится на Европу, экономика которой впала в спячку. Мы не собираемся ввязаться в эти игры, в результате которых может быть уничтожен весь континент», — сказал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Россия не несет опасности для НАТО, так как не собирается нападать на какую-либо страну альянса.