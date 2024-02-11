Орбан заявил, что ЕС не сможет помочь Украине победить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) не сможет выделить достаточное количество средств Украине для ее победы в конфликте с Россией, пишет издание Die Presse .

По словам венгерского премьера, Евросоюз сейчас находится в ослабленном положении. Отмечается, что таким мнением он поделился во время беседы с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

«Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы. Мы, европейцы, недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали нас всерьез», — отметил Орбан.

Премьер-министр Венгрии также подчеркнул, что странам ЕС необходимо дать понять Москве, что европейцы могут соблюдать интересы всех сторон. Он также заявил, что Россия не несет опасности для НАТО, так как не собирается нападать на какую-либо страну альянса.

Ранее Венгрия выступала против выделения дополнительного финансового пакета помощи Украине, однако, как сообщал советник министра Балаж Орбан, ЕС начал угрожать Будапешту. Он отмечал, что члены Евросоюза обещали ударить по экономике Венгрии. Именно по этой причине Будапешт снял вето с финансирования Киева.

Ранее мы сообщали, что страны ЕС договорились о выделении Украине помощи на 50 миллиардов евро.