Орбан: Трамп мог бы остановить конфликт на Украине

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог бы остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах президента США. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в беседе с журналистом Такером Карлсоном .

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, какой шаг Орбан бы предпринял, будь он на месте президента Штатов Джо Байдена. Орбан заявил, что Америке нужен Трамп, в таком случае был бы выход из ситуации.

Премьер заявил, что несмотря на то, что Трампа есть за что критиковать, он вел лучшую внешнюю политику за последние десятилетия. Орбан отметил, что Трамп держал контакт с КНР, Северной Кореей и РФ, а также он смог добиться прогресса в вопросе взаимоотношений Израиля с арабскими странами.

Орбан также подчеркнул, что Трамп не начинал ни одного вооруженного конфликта. По мнению премьера Венгрии, американский политик может спасти Запад и все человечество.