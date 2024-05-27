Текущие процессы в Брюсселе могут через годы стать известны, как прелюдия к Третьей мировой войне или даже ее эпизод. Это произойдет, если срочно не остановить «военный психоз Брюсселя». Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в беседе с Patrióta , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В данном интервью премьер Венгрии выразил мнение, что уже через одно десятилетие, текущие процессы будут известны в качестве прелюдии к Третьей мировой войне. Орбан подчеркнул: нельзя исключать той вероятности, что мировая война случится, если дела пойдут плохо и брюссельский «военный психоз» не будет проконтролирован. История текущих лет, в таком случае, также может оказаться эпизодом первых лет новой большой войны, предположил он.

Ранее издание Spiegel предположило, что балтийские страны введут войска на Украину, когда ВС РФ совершит прорыв.