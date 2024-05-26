В случае еще более серьезных успехов Армии России в зоне проводимой на Украине спецоперации на помощь ВСУ могут вполне прийти прибалтийские государства и соседняя Польша, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В материале немецкие журналисты напомнили про недавнюю конференции по безопасности в Эстонии, где представители указанных стран озвучили подобное развитие событий, если ВС РФ приблизятся к западным украинским регионам, добившись стратегического прорыва.

«Балтийские политики предупредили, что в таком случае страны Балтии и Польша не стали бы ждать, пока российские войска дойдут до их границ, поэтому они сами отправили бы войска на Украину», — отмечает журнал.

Авторы материала при этом констатировали, что если события на украинских фронтах сложатся подобным образом, Северо-атлантический альянс станет автоматически стороной конфликта.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.