Орбан заявил, что атаки на маршрут импорта газа из РФ являются поводом для войны

Венгрия и Сербия предостерегли, что будут воспринимать атаки на маршрут получения газа из РФ в свои страны, как повод для военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистом Такером Карлсоном. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В интервью он подчеркнул, что его страна сразу квалифицировала повреждения «Северного потока» год назад, как терракт, а отсутствие такой же реакции от ФРГ он назвал «недостатком суверенитета».

Он сообщил, что венгры сразу же дали понять, что будут расценивать нападения на южный газовый коридор, как призыв к войне. Орбан считает, что он и его сербский коллега прозрачно дали понять, что если их газопровода коснутся так же, как «Северного потока», то это станет поводом для военного столкновения.

«Возможно, вы можете сделать это с немцами, но не можете с этим регионом», - заявил венгерский премьер.

Орбан не сообщил, к какому государству обращался с этими словами, но он сразу подчеркнул, что речь не о РФ.

Карлсон, в свою очередь, считает, что «Северный поток» тогда атаковала администрация Байдена.