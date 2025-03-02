Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что некоторые знаменитости получали миллионы долларов за свои выступления на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV2.

Орбан отметил, что деньги этим звездам поступали через Агентство по международному развитию США (USAID).

«Они делали это не из искреннего сочувствия к украинцам, а потому что получали за это миллионы евро или долларов», — отметил Орбан.

Он не уточнил, о каких именно звездах идет речь и не привел конкретных доказательств для подтверждения этих слов.

Орбан выступил с критикой в адрес USAID, утверждая, что средства этой организации направлялись на поддержку оппозиционных политиков, журналистов и неправительственных организаций в различных странах с целью свержения неугодных правительству.

Он отметил, что подобные практики ставят под сомнение истинные намерения США в сфере международной помощи.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение приостановить работу USAID, указав на необходимость более строгого контроля за деятельностью этой организации.

Орбан также сообщил, что правительство Венгрии планирует провести собственное расследование обстоятельств, связанных с финансированием деятельности агентства за пределами США.

С 2022 года Украину посетили американская актриса Анджелина Джоли, актриса и продюсер Джессика Честейн, британская певица Элли Голдинг, голливудский актер Бен Стиллер, американский актер и режиссер Лиев Шрайбер, американский комик и ведущий Дэвид Леттерман, ирландский актер Джек Глисон, британский актер Орландо Блум, актер Миша Коллинз и голливудская актриса Кэтрин Винник.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против оказания новой военной помощи Украине.