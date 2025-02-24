Венгрия выступила против выделения новой помощи Украине

Венгрия не будет участвовать в оказании новой помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на встрече глав МИД государств-участник Европейского союза (ЕС) в понедельник, 24 февраля, передает ТАСС.

Сийярто также подчеркнул, что Будапешт будет выступать против поспешных решений в вопросе продления санкций Евросоюза против России.

Венгрия продолжает демонстрировать свою независимую позицию на европейской арене, сохраняя активное сотрудничество с Москвой. Против введения против России ограничений со стороны ЕС активно выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также заявлял о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.

Ранее Виктор Орбан также рассказал, что ЕС потребовал от Венгрии выплатить €500 млн для Украины. Он отмечал, что Будапешт выступает категорически против этого требования еще и потому, что Киев не выполнил необходимые для вступления в ЕС требования.